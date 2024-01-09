Игнаток (Осташкевич) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнаток (Осташкевич) Елена

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Место рождения

г.Орша Белорусия

Дата рождения

15.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1974

Отец: Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich

Мать: Осташкевич Тамара

г.Орша Белорусия
Бракосочетание
19.08.1995

Муж: Игнаток Владимир

Рождение ребёнка
18.03.1996

Сын: Игнаток Денис

Отец ребёнка: Игнаток Владимир

г Орша Беларусь
Рождение ребёнка
21.01.2001

Сын: Игнаток Антон

Отец ребёнка: Игнаток Владимир

г.Орша Белорусия время 16,00
Работа или профессия
Неизвестно
врач-стоматолог
Образование
Неизвестно
г.Минск
высшее Минский медицинский институт
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