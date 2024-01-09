Игнаток (Осташкевич) Елена
Место рожденияг.Орша Белорусия
Дата рождения15.01.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1974
г.Орша Белорусия
Бракосочетание
19.08.1995
Муж: Игнаток Владимир
Рождение ребёнка
18.03.1996
Сын: Игнаток Денис
Отец ребёнка: Игнаток Владимир
г Орша Беларусь
Рождение ребёнка
21.01.2001
Сын: Игнаток Антон
Отец ребёнка: Игнаток Владимир
г.Орша Белорусия время 16,00
Работа или профессия
Неизвестно
врач-стоматолог
Образование
Неизвестно
г.Минск
высшее Минский медицинский институт