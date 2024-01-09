Pashayeva (Осташкевич) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pashayeva (Осташкевич) Людмила

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Место рождения

г.Орша 11:58

Дата рождения

28.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1958

Отец: Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich

Мать: Осташкевич Тамара

г.Орша 11:58
Бракосочетание
05.09.1979

Муж: Pashayev Nizam Pasha-Ogly

г. Витебск
загс по ул. Ленина
Рождение ребёнка
15.01.1980

Сын: Pashayev Rinat

Отец ребёнка: Pashayev Nizam Pasha-Ogly

г.Витебск
Рождение ребёнка
11.05.1981

Сын: Pashayev Renat

Отец ребёнка: Pashayev Nizam Pasha-Ogly

г.Орша время - 07:10 записан в св. о рождении г.Витебск
Рождение ребёнка
11.06.1985

Дочь: Pashayeva Irada I

Отец ребёнка: Pashayev Nizam Pasha-Ogly

г.Орша 12:00
Место жительства
Неизвестно
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