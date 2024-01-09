Pashayeva (Осташкевич) Людмила
Место рожденияг.Орша 11:58
Дата рождения28.01.1958
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1958
г.Орша 11:58
Бракосочетание
05.09.1979
г. Витебск
загс по ул. Ленина
Рождение ребёнка
15.01.1980
Сын: Pashayev Rinat
Отец ребёнка: Pashayev Nizam Pasha-Ogly
г.Витебск
Рождение ребёнка
11.05.1981
Сын: Pashayev Renat
Отец ребёнка: Pashayev Nizam Pasha-Ogly
г.Орша время - 07:10 записан в св. о рождении г.Витебск
Рождение ребёнка
11.06.1985
Дочь: Pashayeva Irada I
Отец ребёнка: Pashayev Nizam Pasha-Ogly
г.Орша 12:00
Место жительства
Неизвестно