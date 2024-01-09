Pashayev Nizam Pasha-Ogly
Место рожденияAlavari, Грузия
Дата рождения01.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1954
Alavari, Грузия
Бракосочетание
05.09.1979
г. Витебск
загс по ул. Ленина
Рождение ребёнка
15.01.1980
Сын: Pashayev Rinat
Мать ребёнка: Пашаева Pashayeva Людмила
г.Витебск
Рождение ребёнка
11.05.1981
Сын: Pashayev Renat
Мать ребёнка: Пашаева Pashayeva Людмила
г.Орша время - 07:10 записан в св. о рождении г.Витебск
Рождение ребёнка
11.06.1985
Дочь: Pashayeva Irada I
Мать ребёнка: Пашаева Pashayeva Людмила
г.Орша 12:00