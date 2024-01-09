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Pashayev Nizam Pasha-Ogly

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Место рождения

Alavari, Грузия

Дата рождения

01.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1954

Отец: Pashayev Pasha Mahmud-Oglu

Мать: Pashayeva Samandar Ismail-Qizi

Alavari, Грузия
Бракосочетание
05.09.1979

Жена: Пашаева Pashayeva Людмила

г. Витебск
загс по ул. Ленина
Рождение ребёнка
15.01.1980

Сын: Pashayev Rinat

Мать ребёнка: Пашаева Pashayeva Людмила

г.Витебск
Рождение ребёнка
11.05.1981

Сын: Pashayev Renat

Мать ребёнка: Пашаева Pashayeva Людмила

г.Орша время - 07:10 записан в св. о рождении г.Витебск
Рождение ребёнка
11.06.1985

Дочь: Pashayeva Irada I

Мать ребёнка: Пашаева Pashayeva Людмила

г.Орша 12:00
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