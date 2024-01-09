Pashayeva (Pashayeva) Irada I
Место рожденияг.Орша 12:00
Дата рождения11.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1985
г.Орша 12:00
Бракосочетание
28.02.2009
г.Столин, Брестская обл
Рождение ребёнка
24.08.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Николай
г. Минск 14:20, рост-51см, вес-3,450кг
Образование
Неизвестно
Гроднеский государственный Университет им. Я.Купалы
Преподаватель Химиии и Биологии
Место жительства
Неизвестно