Pashayeva (Pashayeva) Irada I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pashayeva (Pashayeva) Irada I

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Место рождения

г.Орша 12:00

Дата рождения

11.06.1985

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1985

Отец: Pashayev Nizam Pasha-Ogly

Мать: Пашаева Pashayeva Людмила

г.Орша 12:00
Бракосочетание
28.02.2009

Муж: Гончар (hanchar) Николай

г.Столин, Брестская обл
Рождение ребёнка
24.08.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Николай

г. Минск 14:20, рост-51см, вес-3,450кг
Образование
Неизвестно
Гроднеский государственный Университет им. Я.Купалы
Преподаватель Химиии и Биологии
Место жительства
Неизвестно
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