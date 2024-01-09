Гончар (Hanchar) Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар (Hanchar) Николай

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Место рождения

г. Столин, Брестская область, РБ

Дата рождения

15.07.1985

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1985

Отец: Гончар (hanchar) Леонид Тимофеевич

Мать: Гончар (hanchar) Алла Витальевна

г. Столин, Брестская область, РБ
Бракосочетание
28.02.2009

Жена: Pashayeva Irada I

г.Столин, Брестская обл
Рождение ребёнка
24.08.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pashayeva Irada I

г. Минск 14:20, рост-51см, вес-3,450кг
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