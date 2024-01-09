Гончар (Hanchar) Николай
Место рожденияг. Столин, Брестская область, РБ
Дата рождения15.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1985
г. Столин, Брестская область, РБ
Бракосочетание
28.02.2009
Жена: Pashayeva Irada I
г.Столин, Брестская обл
Рождение ребёнка
24.08.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pashayeva Irada I
г. Минск 14:20, рост-51см, вес-3,450кг