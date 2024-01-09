Осташкевич (Куршевская-Петрусеви) Людмила (Люся) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташкевич (Куршевская-Петрусеви) Людмила (Люся) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Куршевский-Петрусевич Михаил Валерьянович

Мать: Петрусевич (петрусевич-Куршевская) Татьяна

Рождение ребёнка
18.10.1935

Сын: Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich

Отец ребёнка: Осташкевич Виктор Витольд

г. Орша
Рождение ребёнка
02.02.1940

Дочь: Рагулина Мария

Отец ребёнка: Осташкевич Виктор Витольд

г Орша Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осташкевич Виктор Витольд

Смерть
1943
Причина смерти: Убийство
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