Осташкевич (Куршевская-Петрусеви) Людмила (Люся) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
18.10.1935
Сын: Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich
Отец ребёнка: Осташкевич Виктор Витольд
г. Орша
Рождение ребёнка
02.02.1940
Дочь: Рагулина Мария
Отец ребёнка: Осташкевич Виктор Витольд
г Орша Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Причина смерти: Убийство