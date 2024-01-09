Петрусевич (Петрусевич-Куршевская) (Гловэ) Татьяна
Место рождениястаница Атбасар Атбасарского района Акмолинской области Казахстан
Дата рождения25.01.1895
Дата смерти03.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1895
станица Атбасар Атбасарского района Акмолинской области Казахстан
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Осташкевич Людмила (Люся) Михайловна
Отец ребёнка: Куршевский-Петрусевич Михаил Валерьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1969
Бишкек (Фрунзе) Киргизия
Причина смерти: Естественная смерть/старость