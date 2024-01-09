Петрусевич (Петрусевич-Куршевская) (Гловэ) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусевич (Петрусевич-Куршевская) (Гловэ) Татьяна

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Место рождения

станица Атбасар Атбасарского района Акмолинской области Казахстан

Дата рождения

25.01.1895

Дата смерти

03.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

станица Атбасар Атбасарского района Акмолинской области Казахстан
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Осташкевич Людмила (Люся) Михайловна

Отец ребёнка: Куршевский-Петрусевич Михаил Валерьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куршевский-Петрусевич Михаил Валерьянович

Смерть
03.09.1969
Бишкек (Фрунзе) Киргизия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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