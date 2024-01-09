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Раскоша Герасим Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раскоша Макар

Мать: Раскоша Пелагея

Бракосочетание
1934

Жена: Раскоша Зинаида Дмитриевна

г Орша
Рождение ребёнка
10.03.1935

Сын: Раскоша Генадий

Мать ребёнка: Раскоша Зинаида Дмитриевна

г Орша
Рождение ребёнка
14.10.1936

Дочь: Осташкевич Тамара

Мать ребёнка: Раскоша Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.02.1938

Сын: Раскоша Альберт

Мать ребёнка: Раскоша Зинаида Дмитриевна

г.Орша Белорусия
Смерть
Неизвестно
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