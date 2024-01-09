Раскоша Герасим Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Раскоша Макар
Мать: Раскоша Пелагея
Бракосочетание
1934
г Орша
Рождение ребёнка
10.03.1935
Сын: Раскоша Генадий
Мать ребёнка: Раскоша Зинаида Дмитриевна
г Орша
Рождение ребёнка
14.10.1936
Дочь: Осташкевич Тамара
Мать ребёнка: Раскоша Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.02.1938
Сын: Раскоша Альберт
Мать ребёнка: Раскоша Зинаида Дмитриевна
г.Орша Белорусия
Смерть
Неизвестно