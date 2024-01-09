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Раскоша Альберт
Раскоша Альберт
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Древо
Место рождения
г.Орша Белорусия
Дата рождения
03.02.1938
Пол
Мужской
Отец
Раскоша Герасим Макарович
Мать
Раскоша (Дикая) Зинаида Дмитриевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1938
Отец:
Раскоша Герасим Макарович
Мать:
Раскоша Зинаида Дмитриевна
г.Орша Белорусия
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