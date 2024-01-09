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Раскоша Альберт

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Место рождения

г.Орша Белорусия

Дата рождения

03.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1938

Отец: Раскоша Герасим Макарович

Мать: Раскоша Зинаида Дмитриевна

г.Орша Белорусия
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