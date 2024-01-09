Раскоша (Дикая) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раскоша (Дикая) Зинаида Дмитриевна

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Место рождения

Веприн Чериковский р-он

Дата рождения

?.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1912

Отец: Дикий Дмитрий Михайлович

Мать: Дикая Мария Борисовна

Веприн Чериковский р-он
Бракосочетание
1934

Муж: Раскоша Герасим Макарович

г Орша
Рождение ребёнка
10.03.1935

Сын: Раскоша Генадий

Отец ребёнка: Раскоша Герасим Макарович

г Орша
Рождение ребёнка
14.10.1936

Дочь: Осташкевич Тамара

Отец ребёнка: Раскоша Герасим Макарович

Рождение ребёнка
03.02.1938

Сын: Раскоша Альберт

Отец ребёнка: Раскоша Герасим Макарович

г.Орша Белорусия
Смерть
Неизвестно
г.Орша Белорусия
Причина смерти: Рак мочевого пузыря
Похороны
12.01.1980
Городское кладбище за Днепром
похоронена рядом с матерью
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