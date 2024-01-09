Раскоша (Дикая) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияВеприн Чериковский р-он
Дата рождения?.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1912
Отец: Дикий Дмитрий Михайлович
Мать: Дикая Мария Борисовна
Веприн Чериковский р-он
Бракосочетание
1934
г Орша
Рождение ребёнка
10.03.1935
Сын: Раскоша Генадий
Отец ребёнка: Раскоша Герасим Макарович
г Орша
Рождение ребёнка
14.10.1936
Дочь: Осташкевич Тамара
Отец ребёнка: Раскоша Герасим Макарович
Рождение ребёнка
03.02.1938
Сын: Раскоша Альберт
Отец ребёнка: Раскоша Герасим Макарович
г.Орша Белорусия
Смерть
Неизвестно
г.Орша Белорусия
Причина смерти: Рак мочевого пузыря
Похороны
12.01.1980
Городское кладбище за Днепром
похоронена рядом с матерью