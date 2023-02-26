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Яков Ильин

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

10.06.1831

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

До 1776 г.р.

Жена

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Илья Ермолаев

Мать: Матрона Семёнова

д.Холмы
Бракосочетание
14.10.1795

Жена: Ксения Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Владимирова

д.Холмы
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елена Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Владимирова

д.Холмы
Смерть
10.06.1831
д.Холмы
Причина смерти: чахотка
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