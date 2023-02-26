Яков Ильин
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1777
Дата смерти10.06.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: Илья Ермолаев
Мать: Матрона Семёнова
д.Холмы
Бракосочетание
14.10.1795
Жена: Ксения Владимирова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Владимирова
д.Холмы
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елена Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Владимирова
д.Холмы
Смерть
10.06.1831
д.Холмы
Причина смерти: чахотка