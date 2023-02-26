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Ксения Владимирова

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Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Владимир

Мать: ?

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1795

Муж: Яков Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Холмы
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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