Ксения Владимирова
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1795
Муж: Яков Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Холмы
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Холмы
Смерть
Неизвестно