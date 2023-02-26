Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Андрей (Адриан) Владимиров
Мать ребёнка: ?
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Ксения Владимирова
Мать ребёнка: ?
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1781
Сын: Иван Владимиров
Мать ребёнка: ?
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно