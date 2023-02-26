Андрей (Адриан) Владимиров
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.10.1795
Жена: Федора Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.07.1799
Дочь: Ефимия Адрианова
Мать ребёнка: Федора Филиппова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно