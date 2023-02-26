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Федора Филиппова

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Место рождения

д.Кадомы ( Гоголи ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кадомы ( Гоголи ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.10.1795

Муж: Андрей (Адриан) Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.07.1799

Дочь: Ефимия Адрианова

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Владимиров

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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