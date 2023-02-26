Федора Филиппова
Место рожденияд.Кадомы ( Гоголи ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кадомы ( Гоголи ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.10.1795
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.07.1799
Дочь: Ефимия Адрианова
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Владимиров
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно