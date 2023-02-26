Мария Яковлева
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Яков Ильин
Мать: Ксения Владимирова
д.Холмы
Бракосочетание
01.11.1831
Муж: Наум Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.01.1837
Дочь: Анна Наумова
Отец ребёнка: Наум Григорьев
Рождение ребёнка
01.10.1842
Дочь: Устиния Наумова
Отец ребёнка: Наум Григорьев
Смерть
Неизвестно