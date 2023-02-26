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Мария Яковлева

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1777 г.р.

Мать

До 1777 г.р.

Муж

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Яков Ильин

Мать: Ксения Владимирова

д.Холмы
Бракосочетание
01.11.1831

Муж: Наум Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.01.1837

Дочь: Анна Наумова

Отец ребёнка: Наум Григорьев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1842

Дочь: Устиния Наумова

Отец ребёнка: Наум Григорьев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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