Матрона Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Яков Ильин
Отец ребёнка: Илья Ермолаев
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Илья Ермолаев
д.Холмы
Рождение ребёнка
20.05.1793
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Илья Ермолаев
д.Холмы
Рождение ребёнка
15.06.1795
Дочь: Акилина Ильина
Отец ребёнка: Илья Ермолаев
д.Холмы
Рождение ребёнка
25.07.1796
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Илья Ермолаев
д.Холмы
Смерть
Неизвестно