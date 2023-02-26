Матрона Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Яков Ильин

Отец ребёнка: Илья Ермолаев

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: Илья Ермолаев

д.Холмы
Рождение ребёнка
20.05.1793

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Илья Ермолаев

д.Холмы
Рождение ребёнка
15.06.1795

Дочь: Акилина Ильина

Отец ребёнка: Илья Ермолаев

д.Холмы
Рождение ребёнка
25.07.1796

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Илья Ермолаев

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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