Варвара Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Ильина

Варвара Ильина

avatar

Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1759 г.р.

Мать

До 1776 г.р.

Муж

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: Илья Ермолаев

Мать: Матрона Семёнова

д.Холмы
Бракосочетание
04.11.1800

Муж: Алексей Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.08.1801

Дочь: Вера Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close