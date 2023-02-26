Варвара Ильина
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: Илья Ермолаев
Мать: Матрона Семёнова
д.Холмы
Бракосочетание
04.11.1800
Муж: Алексей Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.08.1801
Дочь: Вера Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
д.Холмы
Смерть
Неизвестно