Соломония Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

08.05.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1795

Дочь: Улита Иванова

Отец ребёнка: Иван Исидоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1798

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Исидоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1801

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Исидоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Исидоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1807

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Исидоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.05.1833
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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