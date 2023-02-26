Соломония Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти08.05.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1795
Дочь: Улита Иванова
Отец ребёнка: Иван Исидоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1798
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Исидоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1801
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Исидоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Исидоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1807
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Исидоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.05.1833
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.