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Григорий Иванов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

28.01.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иван Исидоров

Мать: Соломония Ильина

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1821

Жена: Екатерина Лазарева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
11.10.1825

Жена: Наталия Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иродион Григорьев

Мать ребёнка: Екатерина Лазарева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Екатерина Лазарева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1832

Сын: Филипп Григорьев

Мать ребёнка: Наталия Исидорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1835

Дочь: Ефимия Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Исидорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1837

Сын: Яков Григорьев

Мать ребёнка: Наталия Исидорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1838
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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