Григорий Иванов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1804
Дата смерти28.01.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Иван Исидоров
Мать: Соломония Ильина
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1821
Жена: Екатерина Лазарева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
11.10.1825
Жена: Наталия Исидорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иродион Григорьев
Мать ребёнка: Екатерина Лазарева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Екатерина Лазарева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1832
Сын: Филипп Григорьев
Мать ребёнка: Наталия Исидорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1835
Дочь: Ефимия Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Исидорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1837
Сын: Яков Григорьев
Мать ребёнка: Наталия Исидорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1838
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.