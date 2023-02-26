Иродион Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродион Григорьев

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

До 1804 г.р.

Жена

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Григорий Иванов

Мать: Екатерина Лазарева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.07.1854

Жена: Матрона Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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