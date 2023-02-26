Яков Григорьев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.10.1837
Дата смерти09.02.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1837
Отец: Григорий Иванов
Мать: Наталия Исидорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1860
Жена: Марина Устинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: Марина Устинова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Никифор Яковлев
Мать ребёнка: Марина Устинова
Рождение ребёнка
27.05.1874
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Марина Устинова
Рождение ребёнка
10.04.1876
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Марина Устинова
Рождение ребёнка
18.10.1879
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Марина Устинова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Марина Устинова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Марина Устинова
Рождение ребёнка
11.09.1886
Сын: Иоанн Яковлев
Мать ребёнка: Марина Устинова
Смерть
09.02.1899