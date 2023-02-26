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Яков Григорьев

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.10.1837

Дата смерти

09.02.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1837

Отец: Григорий Иванов

Мать: Наталия Исидорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1860

Жена: Марина Устинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: Марина Устинова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Никифор Яковлев

Мать ребёнка: Марина Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1874

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Марина Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1876

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Марина Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1879

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Марина Устинова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Марина Устинова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Марина Устинова

Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Марина Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
09.02.1899
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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