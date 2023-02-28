Никифор Яковлев
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти10.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1872
Отец: Яков Григорьев
Мать: Марина Устинова
Бракосочетание
28.01.1890
Жена: София Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1891
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: София Иванова
Рождение ребёнка
14.01.1894
Сын: Пётр Никифоров
Мать ребёнка: София Иванова
Рождение ребёнка
18.01.1898
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: София Иванова
Рождение ребёнка
03.02.1902
Сын: Николай Никифоров
Мать ребёнка: София Иванова
Рождение ребёнка
26.02.1904
Сын: Василий ст
Мать ребёнка: София Иванова
Рождение ребёнка
09.02.1908
Сын: Василий Никифоров
Мать ребёнка: София Иванова
Рождение ребёнка
08.08.1909
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: София Иванова
Смерть
10.12.1916
Причина смерти: от рака желудка