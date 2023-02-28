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Никифор Яковлев

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

10.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Яков Григорьев

Мать: Марина Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1890

Жена: София Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1891

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: София Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1894

Сын: Пётр Никифоров

Мать ребёнка: София Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1898

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: София Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1902

Сын: Николай Никифоров

Мать ребёнка: София Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1904

Сын: Василий ст

Мать ребёнка: София Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1908

Сын: Василий Никифоров

Мать ребёнка: София Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1909

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: София Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
10.12.1916
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от рака желудка
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