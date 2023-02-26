Марина Устинова
Место рожденияотчина г-жи Нелидовой
Дата рождения1844
Дата смерти04.08.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
отчина г-жи Нелидовой
Бракосочетание
30.10.1860
Муж: Яков Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1872
Сын: Никифор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
27.05.1874
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
10.04.1876
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
18.10.1879
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1884
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
11.09.1886
Сын: Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Смерть
04.08.1915
Причина смерти: от старческой дряхлости