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Марина Устинова

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Место рождения

отчина г-жи Нелидовой

Дата рождения

1844

Дата смерти

04.08.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

отчина г-жи Нелидовой
Бракосочетание
30.10.1860

Муж: Яков Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
1872

Сын: Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1874

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1876

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1879

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
1884

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
04.08.1915
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от старческой дряхлости
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