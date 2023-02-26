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Алексей Иванов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.02.1798

Дата смерти

31.05.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1798

Отец: Иван Исидоров

Мать: Соломония Ильина

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1830

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия (Евдокимова)

Бракосочетание
03.05.1831

Жена: Евдокия (Евдокимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.07.1832

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия (Евдокимова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1837

Жена: Ксения Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1839

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Минина

Смерть
31.05.1856
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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