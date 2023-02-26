Алексей Иванов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.02.1798
Дата смерти31.05.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1798
Отец: Иван Исидоров
Мать: Соломония Ильина
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1830
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия (Евдокимова)
Бракосочетание
03.05.1831
Жена: Евдокия (Евдокимова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.07.1832
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия (Евдокимова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1837
Жена: Ксения Фёдорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1839
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Минина
Смерть
31.05.1856
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.