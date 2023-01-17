Вельдяй
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиС 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Вельдяев Федот Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тарас Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Вельдяев Константин Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Егор Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
?.04.1795
Сын: Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Григорьевна
Смерть
С 1795