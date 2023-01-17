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Вельдяй

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

С 1795

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Вельдяев Федот Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Тарас Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Вельдяев Константин Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Егор Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1795

Сын: Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Григорьевна

Смерть
С 1795
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