Ксения Григорьевна
Место рожденияд.Старая Татба, Чистопольский уезд
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Старая Татба, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1763
Сын: Вельдяев Федот Васильевич
Отец ребёнка: Вельдяй
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тарас Васильевич
Отец ребёнка: Вельдяй
Рождение ребёнка
1772
Сын: Вельдяев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Вельдяй
Рождение ребёнка
1782
Сын: Егор Васильевич
Отец ребёнка: Вельдяй
Рождение ребёнка
?.04.1795
Сын: Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Вельдяй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вельдяй
Смерть
Неизвестно