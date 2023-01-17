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Ксения Григорьевна

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Место рождения

д.Старая Татба, Чистопольский уезд

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Старая Татба, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1763

Сын: Вельдяев Федот Васильевич

Отец ребёнка: Вельдяй

Рождение ребёнка
1767

Сын: Тарас Васильевич

Отец ребёнка: Вельдяй

Рождение ребёнка
1772

Сын: Вельдяев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Вельдяй

Рождение ребёнка
1782

Сын: Егор Васильевич

Отец ребёнка: Вельдяй

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1795

Сын: Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Вельдяй

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вельдяй

Смерть
Неизвестно
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