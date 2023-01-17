Вельдяев Федот Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВельдяев Федот Васильевич

Вельдяев Федот Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Вельдяй

Мать: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Вельдяев Трофим

Мать ребёнка: Вельдяева Татьяна Фёдоровна

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Вельдяева Татьяна Фёдоровна

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Вельдяева Татьяна Фёдоровна

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вельдяева Татьяна Фёдоровна

Смерть
1819
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close