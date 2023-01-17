Вельдяев Федот Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Вельдяй
Мать: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Вельдяев Трофим
Мать ребёнка: Вельдяева Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: Вельдяева Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Вельдяева Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1819