Вельдяева Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельдяева Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Вельдяев Трофим

Отец ребёнка: Вельдяев Федот Васильевич

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Вельдяев Федот Васильевич

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Вельдяев Федот Васильевич

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вельдяев Федот Васильевич

Смерть
Неизвестно
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