Вельдяева Татьяна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Вельдяев Трофим
Отец ребёнка: Вельдяев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Вельдяев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Вельдяев Федот Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно