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Тарас Васильевич
Тарас Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1767
Дата смерти
1795
Пол
Мужской
Отец
Вельдяй
1731 г.р.
Мать
Ксения Григорьевна
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец:
Вельдяй
Мать:
Ксения Григорьевна
Смерть
1795
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