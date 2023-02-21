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Тарас Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

1731 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Вельдяй

Мать: Ксения Григорьевна

Смерть
1795
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