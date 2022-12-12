Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения?.04.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1795
Отец: Вельдяй
Мать: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Алексей Петрович
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Степан Петрович
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно