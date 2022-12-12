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Пётр Васильевич

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Место рождения

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.04.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1795

Отец: Вельдяй

Мать: Ксения Григорьевна

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Алексей Петрович

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Степан Петрович

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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