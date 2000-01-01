Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Алексей Петрович
Отец ребёнка: Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно