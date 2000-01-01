Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Алексей Петрович

Отец ребёнка: Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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