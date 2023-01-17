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- Константин Давыдов

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Место рождения

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

14.11.1874 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Жена

Вычислено 1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: - Давыд Семенов

Мать: - Агафья Сидорова

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
рождение по ИВ_1857-20=1837 ИВ_1865-28=1837
Бракосочетание
25.10.1857 ст.

Жена: - Анна Павлова

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1859 ст.

Сын: - Дормидонт Константинов

Мать ребёнка: - Анна Павлова

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: - Дмитрий Константинов

Мать ребёнка: не указана

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1870 ст.

Сын: Давыдов Андрей Константинов

Мать ребёнка: - Анна Павлова

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Смерть
14.11.1874 ст.
Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
"38лет от чахотки"
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