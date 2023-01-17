- Константин Давыдов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти14.11.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: - Давыд Семенов
Мать: - Агафья Сидорова
рождение по ИВ_1857-20=1837 ИВ_1865-28=1837
Бракосочетание
25.10.1857 ст.
Жена: - Анна Павлова
Рождение ребёнка
13.09.1859 ст.
Мать ребёнка: - Анна Павлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1870 ст.
Сын: Давыдов Андрей Константинов
Мать ребёнка: - Анна Павлова
Смерть
14.11.1874 ст.
"38лет от чахотки"