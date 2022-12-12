- Анна Павлова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
рожд.по браку 1857-18=1839
Бракосочетание
25.10.1857 ст.
Муж: - Константин Давыдов
Рождение ребёнка
13.09.1859 ст.
Отец ребёнка: - Константин Давыдов
Рождение ребёнка
04.08.1870 ст.
Сын: Давыдов Андрей Константинов
Отец ребёнка: - Константин Давыдов
Смерть
Неизвестно