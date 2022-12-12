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- Анна Павлова

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Место рождения

Берляково, Чепчуговская волость, Казанский уезд

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Берляково, Чепчуговская волость, Казанский уезд
рожд.по браку 1857-18=1839
Бракосочетание
25.10.1857 ст.

Муж: - Константин Давыдов

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1859 ст.

Сын: - Дормидонт Константинов

Отец ребёнка: - Константин Давыдов

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1870 ст.

Сын: Давыдов Андрей Константинов

Отец ребёнка: - Константин Давыдов

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Смерть
Неизвестно
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