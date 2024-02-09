деревня Берляково, деревня Берляково, Чепчуговская волость, Казанский уезд (на 1914) — Familio

Берляково

Чепчуговская волость, Казанский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
346Берлякова, д. уд.при рч. Крылайке.342553194224
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Чепчуговская волость
276. Берлякова, деревня бывшая удельная, при речке Крылайке, дворов 61, жителей 412, часовня

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Чепчуговская волость
Берлякова, Чепчуговскойрусские412
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