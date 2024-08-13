Ирина Константиновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1867
Отец: Константин Давыдович
Мать: Анна Павловна
рожд.по браку 1888-21
Бракосочетание
16.10.1888 ст.
Муж: Ермолай Антонович
Рождение ребёнка
02.09.1889 ст.
Дочь: Елизавета Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Антонович
восприемн. Мелетий Андреев и Антона Максимова дочь девица Анна Антонова
Рождение ребёнка
21.06.1892 ст.
Дочь: Агриппина Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Антонович
восприемн. Семен Сергеев и д.МП Михаила Иванова жена Анна Антонова
Рождение ребёнка
20.08.1894 ст.
Сын: Петр Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Антонович
восприемн. Федор Михайлов и зап.солдата Василия Тимофеева жена Варвара Емельянова
Рождение ребёнка
21.12.1895 ст.
Дочь: Клавдия Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Антонович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Каз.уезда д.Байчуги Иван Константинов и Казанс.мещанская жена Прасковья Данилова Горохова крестили Борисоглебская ц. г.Казани 24.12.1895
Смерть
Неизвестно