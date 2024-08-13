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Ирина Константиновна

Место рождения

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: Константин Давыдович

Мать: Анна Павловна

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
рожд.по браку 1888-21
Бракосочетание
16.10.1888 ст.

Муж: Ермолай Антонович

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1889 ст.

Дочь: Елизавета Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Антонович

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Мелетий Андреев и Антона Максимова дочь девица Анна Антонова
Рождение ребёнка
21.06.1892 ст.

Дочь: Агриппина Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Антонович

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Семен Сергеев и д.МП Михаила Иванова жена Анна Антонова
Рождение ребёнка
20.08.1894 ст.

Сын: Петр Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Антонович

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Федор Михайлов и зап.солдата Василия Тимофеева жена Варвара Емельянова
Рождение ребёнка
21.12.1895 ст.

Дочь: Клавдия Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Антонович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Каз.уезда д.Байчуги Иван Константинов и Казанс.мещанская жена Прасковья Данилова Горохова крестили Борисоглебская ц. г.Казани 24.12.1895
Смерть
Неизвестно

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