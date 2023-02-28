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- Агафья Сидорова

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Место рождения

Малый Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

11.06.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
рождение по браку 1827-20=1807
Бракосочетание
01.01.1827 ст.

Муж: - Давыд Семенов

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: - Константин Давыдов

Отец ребёнка: - Давыд Семенов

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
рождение по ИВ_1857-20=1837 ИВ_1865-28=1837
Смерть
11.06.1881 ст.
Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
"73лет от старости"
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