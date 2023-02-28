- Агафья Сидорова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смерти11.06.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
рождение по браку 1827-20=1807
Бракосочетание
01.01.1827 ст.
Муж: - Давыд Семенов
Рождение ребёнка
1837
Сын: - Константин Давыдов
Отец ребёнка: - Давыд Семенов
рождение по ИВ_1857-20=1837 ИВ_1865-28=1837
Смерть
11.06.1881 ст.
"73лет от старости"