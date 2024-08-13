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Давыд Семенович

Место рождения

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

18.01.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1782 г.р.

Мать

Вычислено 1783 г.р.

Жена

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Семен Иванович

Мать: Евдокия Петровна

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
рожд.по браку 1827-17=1810
Бракосочетание
01.01.1827 ст.

Жена: Агафья Сидоровна

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Константин Давыдович

Мать ребёнка: Агафья Сидоровна

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
рождение по ИВ_1857-20=1837 ИВ_1865-28=1837
Смерть
18.01.1864 ст.
65лет от головной боли

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