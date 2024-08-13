Давыд Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смерти18.01.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Семен Иванович
Мать: Евдокия Петровна
рожд.по браку 1827-17=1810
Бракосочетание
01.01.1827 ст.
Жена: Агафья Сидоровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Константин Давыдович
Мать ребёнка: Агафья Сидоровна
рождение по ИВ_1857-20=1837 ИВ_1865-28=1837
Смерть
18.01.1864 ст.
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