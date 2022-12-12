- Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1782
Дата смерти28.07.1856 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1782
Отец: - Иван Самуилов
Мать: не указана
рождение по ИВ_1848-66=1782 ИВ_1854-72=1782
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: - Давыд Семенов
Мать ребёнка: - Евдокия Петрова
рожд.по браку 1827-17=1810
Бракосочетание
До 1810
Жена: - Евдокия Петрова
Смерть
28.07.1856 ст.
73лет от удушья