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- Семен Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1782

Дата смерти

28.07.1856 ст.

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782

Отец: - Иван Самуилов

Мать: не указана

рождение по ИВ_1848-66=1782 ИВ_1854-72=1782
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: - Давыд Семенов

Мать ребёнка: - Евдокия Петрова

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
рожд.по браку 1827-17=1810
Бракосочетание
До 1810

Жена: - Евдокия Петрова

Смерть
28.07.1856 ст.
Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
73лет от удушья
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