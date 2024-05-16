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Токарев Федор Фадеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Токарев Фадей Савельевич

Мать: Токарева Парасковья Варламова

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Марья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Мокроусова (Токарева) Наталия Федоровна

Мать ребёнка: Токарева Марья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Смерть
1812
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 9об

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