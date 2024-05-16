Токарев Федор Фадеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Марья Яковлевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Мокроусова (Токарева) Наталия Федоровна
Мать ребёнка: Токарева Марья Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Смерть
1812
ГАСО, 24-25-330, 9об