Токарева Парасковья Варламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарева Парасковья Варламова

Токарева Парасковья Варламова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Аристов Никита Осипович

Отец ребёнка: Аристов Осип

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Место жительства
До 1745
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
После 1745
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Токарева Федора Фадеевна

Отец ребёнка: Токарев Фадей Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Малкова Катерина Фадеевна

Отец ребёнка: Токарев Фадей Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Токарев Федор Фадеевич

Отец ребёнка: Токарев Фадей Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Токарев Иоан Фадеевич

Отец ребёнка: Токарев Фадей Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Фадей Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Осип

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close