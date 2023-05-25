Токарева Парасковья Варламова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Аристов Осип
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Место жительства
До 1745
Место жительства
После 1745
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Токарева Федора Фадеевна
Отец ребёнка: Токарев Фадей Савельевич
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Малкова Катерина Фадеевна
Отец ребёнка: Токарев Фадей Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Токарев Фадей Савельевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Токарев Фадей Савельевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аристов Осип
Смерть
Неизвестно