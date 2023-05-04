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Токарев Фадей Савельевич

Место рождения

Тюрино, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Токарев Савелий

Мать: не указана

Тюрино, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Парасковья Варламова

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Токарева Федора Фадеевна

Мать ребёнка: Токарева Парасковья Варламова

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Малкова (Токарева) Катерина Фадеевна

Мать ребёнка: Токарева Парасковья Варламова

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Токарев Федор Фадеевич

Мать ребёнка: Токарева Парасковья Варламова

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Токарев Иван Фадеевич

Мать ребёнка: Токарева Парасковья Варламова

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Смерть
1784
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист

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