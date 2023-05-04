Токарев Фадей Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Токарев Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Токарева Федора Фадеевна
Мать ребёнка: Токарева Парасковья Варламова
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Малкова (Токарева) Катерина Фадеевна
Мать ребёнка: Токарева Парасковья Варламова
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Токарева Парасковья Варламова
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Токарева Парасковья Варламова
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Смерть
1784
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист