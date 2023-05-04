Токарев Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1675
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Токарев Никита Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: не указана