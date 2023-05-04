Токарев Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1675

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Токарев Петр Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Токарев Никита Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Токарев Фадей Савельевич

Мать ребёнка: не указана