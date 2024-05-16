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Токарева Марья Яковлевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Зорин Яков Алексеевич

Мать: Зорина (Гилишева) Наталья Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Федор Фадеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Мокроусова (Токарева) Наталия Федоровна

Отец ребёнка: Токарев Федор Фадеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Смерть
Неизвестно

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