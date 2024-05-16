Токарева Марья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1752
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Мокроусова (Токарева) Наталия Федоровна
Отец ребёнка: Токарев Федор Фадеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Смерть
Неизвестно