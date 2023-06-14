Зорина Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Наталья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Прямицина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Зорин Яков Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 90 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Яков Алексеевич

Смерть
1784
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот