Зорина Наталья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Прямицина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Зорин Яков Алексеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 90 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот