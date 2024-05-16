Мокроусова (Токарева) Наталия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: Токарев Федор Фадеевич
Мать: Токарева Марья Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-52л
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мокроусов Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Мокроусов Григорий Викулович
ГАСО, 24-25-330-51 об
Рождение ребёнка
1812
Сын: Мокроусов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Мокроусов Григорий Викулович
ГАСО, 24-25-330-51об
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мокроусов Сава Григорьевич
Отец ребёнка: Мокроусов Григорий Викулович
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Мокроусова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Мокроусов Григорий Викулович
ГАСО, 179-1-45-104л
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Мокроусова) Ксенья Григорьевна
Отец ребёнка: Мокроусов Григорий Викулович
ГАСО, 179-1-45-104л
Смерть
До 1834