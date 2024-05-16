Мокроусова (Токарева) Наталия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокроусова (Токарева) Наталия Федоровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Токарев Федор Фадеевич

Мать: Токарева Марья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокроусов Григорий Викулович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-52л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мокроусов Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Мокроусов Григорий Викулович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-51 об
Рождение ребёнка
1812

Сын: Мокроусов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Мокроусов Григорий Викулович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-51об
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мокроусов Сава Григорьевич

Отец ребёнка: Мокроусов Григорий Викулович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Мокроусова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Мокроусов Григорий Викулович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-104л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Мокроусова) Ксенья Григорьевна

Отец ребёнка: Мокроусов Григорий Викулович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-104л
Смерть
До 1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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