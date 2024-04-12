Воинков Роман Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
27.01.1817
Жена: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
30.03.1819
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
23.08.1821
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
05.01.1823
Дочь: Турухина - Трусихина Сигклитикия Романова
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
14.12.1826
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
04.05.1828
Сын: Воинков Иов Романов
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
12.08.1829
Дочь: Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
09.01.1831
Дочь: Чащина (воинкова) Татьяна Романова
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
10.02.1833
Дочь: Фавета Романова
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
22.07.1834
Дочь: Марина Романова
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
22.07.1834
Дочь: Макрина Романова
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
28.02.1836
Дочь: Евдокия Романова
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
01.06.1840
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Смерть
Неизвестно