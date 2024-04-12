Воинков Стефан Иосифов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти01.12.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Воинков Осип
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Воинкова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Сутягина Неонила Стефанова
Мать ребёнка: Воинкова Параскева Андреева
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1801
Сын: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов
Мать ребёнка: Воинкова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
01.08.1805
Дочь: Серафима Степанова
Мать ребёнка: Воинкова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
05.03.1809
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Воинкова Параскева Андреева
Смерть
01.12.1851
Причина смерти: от удушья