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Воинков Стефан Иосифов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

01.12.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Воинков Осип

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Воинков Роман Стефанов

Мать ребёнка: Воинкова Параскева Андреева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Сутягина Неонила Стефанова

Мать ребёнка: Воинкова Параскева Андреева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1801

Сын: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов

Мать ребёнка: Воинкова Параскева Андреева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1805

Дочь: Серафима Степанова

Мать ребёнка: Воинкова Параскева Андреева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1809

Дочь: Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Воинкова Параскева Андреева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
01.12.1851
Причина смерти: от удушья
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