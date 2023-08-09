Воинков Яким (Иоаким) Стефанов
Место рождения
Дата рождения07.09.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1801
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Фаддеева
Рождение ребёнка
Около ?.03.1828
Сын: Воинков Иов Якимов
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Фаддеева
Рождение ребёнка
26.05.1830
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Фаддеева
Рождение ребёнка
16.08.1832
Сын: Воинков Флор Якимов
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Фаддеева
Рождение ребёнка
Около ?.09.1837
Дочь: Параскева Якимова
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Фаддеева
Бракосочетание
23.05.1849
Жена: Воинкова Акилина Саввина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно