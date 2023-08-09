Воинков Яким (Иоаким) Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинков Яким (Иоаким) Стефанов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.09.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1801

Отец: Воинков Стефан Иосифов

Мать: Воинкова Параскева Андреева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Воинков Евфимий Якимов

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Фаддеева

Рождение ребёнка
Около ?.03.1828

Сын: Воинков Иов Якимов

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Фаддеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1830

Сын: Воинков Ферапонт Якимов

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Фаддеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1832

Сын: Воинков Флор Якимов

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Фаддеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1837

Дочь: Параскева Якимова

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Фаддеева

Бракосочетание
23.05.1849

Жена: Воинкова Акилина Саввина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Екатерина Фаддеева

Смерть
Неизвестно