Воинкова (Воинкова) Екатерина Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинкова (Воинкова) Екатерина Фаддеева

Воинкова (Воинкова) Екатерина Фаддеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

30.01.1849

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Воинков Евфимий Якимов

Отец ребёнка: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов

Рождение ребёнка
Около ?.03.1828

Сын: Воинков Иов Якимов

Отец ребёнка: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1830

Сын: Воинков Ферапонт Якимов

Отец ребёнка: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1832

Сын: Воинков Флор Якимов

Отец ребёнка: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1837

Дочь: Параскева Якимова

Отец ребёнка: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов

Смерть
30.01.1849
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от водянной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close