Воинкова (Воинкова) Екатерина Фаддеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти30.01.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов
Рождение ребёнка
Около ?.03.1828
Сын: Воинков Иов Якимов
Отец ребёнка: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов
Рождение ребёнка
26.05.1830
Отец ребёнка: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов
Рождение ребёнка
16.08.1832
Сын: Воинков Флор Якимов
Отец ребёнка: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов
Рождение ребёнка
Около ?.09.1837
Дочь: Параскева Якимова
Отец ребёнка: Воинков Яким (Иоаким) Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1849
Причина смерти: от водянной